Супермодель Алессандра Амбросио с детьми отдыхает на Бора-Бора и делится снимками в бикини
Модель любуется закатами и купается в голубых лагунах
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
36-летняя супермодель Алессандра Амбросио проводит отпуск на Бора-Бора. На странице в Instagram модель делится с подписчиками живописными фото.
Амбросио любуется закатами, купается в голубых лагунах и наслаждается отдыхом с детьми.
Алессандра уехала во Французскую Полинезию вместе с сыном и дочерью, пятилетним Ноа Фениксом и восьмилетней Аней Луизой.
На острове в Тихом океане Амбросио продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.
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