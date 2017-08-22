Супермодель Алессандра Амбросио с детьми отдыхает на Бора-Бора и делится снимками в бикини

Вчера, 13:30

Модель любуется закатами и купается в голубых лагунах


Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

36-летняя супермодель Алессандра Амбросио проводит отпуск на Бора-Бора. На странице в Instagram модель делится с подписчиками живописными фото.

Амбросио любуется закатами, купается в голубых лагунах и наслаждается отдыхом с детьми.

Алессандра уехала во Французскую Полинезию вместе с сыном и дочерью, пятилетним Ноа Фениксом и восьмилетней Аней Луизой.

На острове в Тихом океане Амбросио продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.
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Источник:

"Сегодня"

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