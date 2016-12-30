Супермодель Джиджи Хадид снялась голой в рекламе (фото)
Хадид удивила смелой фотосессией
Супермодель Джиджи Хадид, которая в этом году признана самой сексуальной девушкой Instagram, продолжает сниматься в откровенных рекламных кампаниях.
Портфолио 21-летней модели пополнили откровенные снимки для рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman.
Хадид позировала для фотографа Марио Тестино полностью обнаженной – в одной только паре полусапожек.
Фото: instagram.com/stuartweitzman
Фото: instagram.com/stuartweitzman
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