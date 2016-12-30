Супермодель Джиджи Хадид снялась голой в рекламе (фото)

Супермодель Джиджи Хадид, которая в этом году признана самой сексуальной девушкой Instagram, продолжает сниматься в откровенных рекламных кампаниях.

Портфолио 21-летней модели пополнили откровенные снимки для рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman.

Хадид позировала для фотографа Марио Тестино полностью обнаженной – в одной только паре полусапожек.

Фото: instagram.com/stuartweitzman

Фото: instagram.com/stuartweitzman