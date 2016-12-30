Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Супермодель Джиджи Хадид снялась голой в рекламе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/16_main.1483102530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/16_tn.1483102530.jpg Звезды Хадид удивила смелой фотосессией

Супермодель Джиджи Хадид снялась голой в рекламе (фото)

Сегодня, 16:30

Хадид удивила смелой фотосессией

Джиджи Хадид. Фото: AFP
Джиджи Хадид. Фото: AFP

Супермодель Джиджи Хадид, которая в этом году признана самой сексуальной девушкой Instagram, продолжает сниматься в откровенных рекламных кампаниях.

Портфолио 21-летней модели пополнили откровенные снимки для рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman.

Хадид позировала для фотографа Марио Тестино полностью обнаженной – в одной только паре полусапожек.

1_1582

Фото: instagram.com/stuartweitzman

2_752

Фото: instagram.com/stuartweitzman
фото, модели, снимки, супермодель, instagram, джиджи хадид

Вы сейчас просматриваете новость "Супермодель Джиджи Хадид снялась голой в рекламе (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Сестры Белла и Джиджи Хадид. Фото: V Magazine

Как выглядит старшая сестра красоток-моделей Джиджи и Беллы Хадид

27 Декабря, 06:24

24-летняя Алана Хадид работает персональным байером и придумывает дизайны футболок для собственной линии Current Moji

Звезды

Джиджи Хадид. Фото: AFP

Супермодель Джиджи Хадид разделась догола в рекламе Versace

22 Декабря, 16:30

Джиджи появляется в кадре полностью обнаженной

Мода

21-летняя Джиджи Хадид снялась голой в рекламе обуви

17 Декабря, 06:47

Джиджи позирует полностью обнаженной только в атласных ботильонах бренда

Звезды

Софи Тернер. Фото: AFP

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер познакомила Джо Джонаса со своей семьей

16 Декабря, 18:30

27-летний певец не в первый раз встречается со знаменитостями

Звезды

Сестры Белла и Джиджи Хадид. Фото: V Magazine

ТОП-5 самых популярных девушек 2016 года в Instagram

16 Декабря, 07:50

Первое место заняла 21-летняя Джиджи Хадид, за год на ее страницу подписались более 16 миллионов человек

Звезды

Джиджи Хадид. Фото: AFP

Супермодель Джиджи Хадид теряет вес из-за заболевания щитовидной железы

9 Декабря, 12:00

Джиджи призналась, что теряет вес не по своей воле

Мода

21-летнюю Джиджи Хадид признали топ-моделью года

8 Декабря, 10:09

В этой номинации она обошла лучшую подругу Кендалл Дженнер и собственную сестру Беллу

Звезды

Супермодель Джиджи Хадид в наряде с пикантным декольте вышла в свет в сопровождении 52-летней мамы

6 Декабря, 15:30

Иоланда Хадид пришла поддержать старшую дочь

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.