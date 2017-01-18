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Супермодель Хайди Клум подловили на балконе, когда она загорала топлесс (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/45_main.1484735299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/45_tn.1484735299.jpg Звезды Клум продемонстрировала голую грудь на отдыхе в Майами

Супермодель Хайди Клум подловили на балконе, когда она загорала топлесс (фото)

Сегодня, 13:30

Клум продемонстрировала голую грудь на отдыхе в Майами

Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала в пикантную ситуацию.

На днях 43-летнюю Хайди запечатлели на отдыхе в Майами, куда она отправилась в компании бойфренда – 30-летнего арт-дилера Вито Шнабеля.  

В отеле Клум подловили на балконе без верхней части купальника. Супермодель загорала топлесс. 

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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