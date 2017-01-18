Супермодель Хайди Клум подловили на балконе, когда она загорала топлесс (фото)
Клум продемонстрировала голую грудь на отдыхе в Майами
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала в пикантную ситуацию.
На днях 43-летнюю Хайди запечатлели на отдыхе в Майами, куда она отправилась в компании бойфренда – 30-летнего арт-дилера Вито Шнабеля.
В отеле Клум подловили на балконе без верхней части купальника. Супермодель загорала топлесс.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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