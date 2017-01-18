Супермодель Хайди Клум подловили на балконе, когда она загорала топлесс (фото)

Клум продемонстрировала голую грудь на отдыхе в Майами

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала в пикантную ситуацию.

На днях 43-летнюю Хайди запечатлели на отдыхе в Майами, куда она отправилась в компании бойфренда – 30-летнего арт-дилера Вито Шнабеля.

В отеле Клум подловили на балконе без верхней части купальника. Супермодель загорала топлесс.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram