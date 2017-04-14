Супермодель Хайди Клум подловили на рыбалке без верхней части купальника
На снимке 43-летняя красотка позирует с удочкой в руках
Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.
43-летняя Хайди показала, как топлесс рыбачит в отпуске. Клум сфотографировали во время морской прогулки на яхте.
На снимке стройная красотка позирует с удочкой в руках в одних стрингах и кепке. Обнаженную грудь модель прикрыла платком.
Фото: Instagram
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