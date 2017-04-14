Супермодель Хайди Клум подловили на рыбалке без верхней части купальника

Сегодня, 09:01

На снимке 43-летняя красотка позирует с удочкой в руках 

Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото. 

43-летняя Хайди показала, как топлесс рыбачит в отпуске. Клум сфотографировали во время морской прогулки на яхте.

На снимке стройная красотка позирует с удочкой в руках в одних стрингах и кепке. Обнаженную грудь модель прикрыла платком.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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