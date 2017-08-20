Супермодель Иман показала повзрослевшую дочь от Дэвида Боуи

Сегодня, 06:38

Роман Иман и Дэвида Боуи начался в 1990 году, влюбленные были вместе вплоть до трагической смерти музыканта в январе прошлого года

В подписи к фото счастливая мама назвала свою красавицу-дочь королевой. Фото: EastNews
В подписи к фото счастливая мама назвала свою красавицу-дочь королевой. Фото: EastNews

Супермодель сомалийского происхождения Иман порадовала поклонников новым снимком в Instagram: 62-летняя звезда поделилась снимком своей дочери Александры Захры Джонс (Лекси). Дочери Иман и ее супруга Дэвида Боуи исполнилось 17 лет, – пишет GRAZIA.

В подписи к фото счастливая мама назвала свою красавицу-дочь королевой. В кадре девушка позирует с кокетливым взглядом настоящей модели! Дочь Дэвида Боуи заметно повзрослела и расцвела. Лекси предстала без капли макияжа, лишь с пирсингом в носу, молодежный образ дополнили ее яркие локоны. Подписчики Иман присоединились к поздравлениям в адрес именинницы.

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Напомним, что роман Иман и Дэвида Боуи начался в 1990 году. Влюбленные были вместе вплоть до трагической смерти музыканта в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что Дэвид Линч посвятил новый эпизод "Твин Пикса" Дэвиду Боуи.
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