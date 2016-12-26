Супермодель Жизель Бундхен беременна третьим ребенком – СМИ

В семье известной супермодели Жизель Бундхен, судя по всему, грядет пополнение. Представители зарубежных СМИ и поклонники 36-летней Жизель гадают, не беременна ли модель третьим ребенком? Поводом для слухов послужили фотографии звезды с ее недавней фотосессии, на которых особо внимательные углядели округлившийся животик девушки. Сама Жизель информацию о своей беременности пока никак не прокомментировала, но в многочисленных интервью ранее заявляла, что не прочь снова стать матерью. "Самое важное предназначение в жизни каждой женщины — это материнство, — считает Бундхен. — Никакая работа, миллионные контракты не заменят дни и ночи, проведенные у колыбели малыша".

Напомним, с 2009 года Жизель замужем за футболистом Томом Брэди, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов двое детей — 7-летний сын Бенджамин Рейн Брэди и 4-летняя дочь Вивиан Лейк Брэди. До официального брака топ-модель пять лет прожила в гражданском союзе с актером Леонардо ДиКаприо. В 2004 году они даже были признаны самой красивой парой года по версии журнала People, но до алтаря свою возлюбленную Лео так и не довел.