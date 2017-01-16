Свадьба внучки российского миллиардера: Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри потеснили Киркорова и Михайлова (фото)
Для роскошного праздника жених и невеста выбрали 5-звездочный отель в Лондоне
В Лондоне состоялась свадьба внучки российского миллиардера Валерия Когана (является совладельцем аэропорта "Домодедово") – 19-летней студентки Ирины.
Среди гостей мероприятия – Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Стас Михайлов, Владимир Винокур и многие другие. Ведущими вечера выступили Яна Чурикова и Валдис Пельш.
Избранником Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй.
Для роскошного праздника жених и невеста выбрали 5-звездочный отель Landmark London, который расположен в самом центре фешенебельного района Мэрилебон (зажиточный квартал на севере Вестминстера).
На российскую свадьбу пожаловали и мировые знаменитости – Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри.
Дожил), мое выступление объявляет Антонио БАНДЕРОС @antoniobanderasoficial, почти как 20 лет назад, на церемонии вручения мне премии в Монте Карло на "WORLD MUSIC AWARDS", только тогда Яна Чурикова @yana_chu и Валдис Пельш были ещё детьми, почти как я))). Быстро время бежит, а БАНДЕРОС все также молод, обаятелен и талантлив! #bestweddingever #antoniobanderas
"Ну, кто бы мог подумать! Антонио Бандерас! Весь мир собрался вчера в Лондоне!",- подписал один из снимков в Instagram Киркоров.
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