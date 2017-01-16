Свадьба внучки российского миллиардера: Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри потеснили Киркорова и Михайлова (фото)

Для роскошного праздника жених и невеста выбрали 5-звездочный отель в Лондоне

В Лондоне состоялась свадьба внучки российского миллиардера Валерия Когана (является совладельцем аэропорта "Домодедово") – 19-летней студентки Ирины.

Среди гостей мероприятия – Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Стас Михайлов, Владимир Винокур и многие другие. Ведущими вечера выступили Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Избранником Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй.

Для роскошного праздника жених и невеста выбрали 5-звездочный отель Landmark London, который расположен в самом центре фешенебельного района Мэрилебон (зажиточный квартал на севере Вестминстера).

На российскую свадьбу пожаловали и мировые знаменитости – Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри.

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 14 2017 в 3:03 PST

"Ну, кто бы мог подумать! Антонио Бандерас! Весь мир собрался вчера в Лондоне!",- подписал один из снимков в Instagram Киркоров.