Светлана Лобода подарила дочери сказку в новой фотосессии (фото)

Год для артистки выдался очень удачным – LOBODA стала "Певицей года", песни "К черту любовь" и "Твои глаза" были признаны бестселлерами, а клипы побили всевозможные рекорды по просмотрам.

Накануне праздников LOBODA украсила новогодний номер "Теленедели". Во время "космической" фотосессии Светлана с подросшей дочерью Евангелиной окунулась в беззаботный мир детства – покатались на лучших аттракционах в самом большом крытом парке Европы Lavina Mall. В преддверии праздника артистка поделилась своим настроением с поклонниками и рассказала, как и где планирует встретить Новый год и провести зимний отпуск.

"В связи с тем, что в ночь с 31 декабря на 1 января мы выступаем в Майами, праздновать Новый год будем в США, на берегу океана. Поэтому елку дома я нарядила только для Евочки, больше никаких специальных приготовлений или предновогодней суеты не планирую. Провожаю этот год и встречаю новый, как и мечтала: на сцене, под солнцем и в окружении своей семьи – без мамы и Евы я никуда", – рассказала певица.

Прямиком из Майами певица отправиться в уникальный частный отель в Доминиканской республике. На острове Гаити Светлана планирует расслабиться и "восстановить жизненный баланс". Также артистка сделала откровенное признание, рассказав, что именно загадает в новогоднюю ночь: "В этом году я особенно остро ощутила, как мне не хватает в жизни любви. Женщина должна быть любима. Особенно артистка. В моем же случае мне важно любить так сильно, чтобы тень сцены не перекрывала силуэт мужчины", – прокомментировала LOBODA.