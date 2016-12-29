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Светлана Лобода подарила дочери сказку в новой фотосессии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/84_main.1482999542.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/84_tn.1482999542.jpg Звезды Певица встретит новый год в США, а Рождество – в Доминиканской республике

Светлана Лобода подарила дочери сказку в новой фотосессии (фото)

Сегодня, 10:30

Певица встретит новый год в США, а Рождество – в Доминиканской республике

Год для артистки выдался очень удачным – LOBODA стала "Певицей года", песни "К черту любовь" и "Твои глаза" были признаны бестселлерами, а клипы побили всевозможные рекорды по просмотрам.

Накануне праздников LOBODA украсила новогодний номер "Теленедели". Во время "космической" фотосессии Светлана с подросшей дочерью Евангелиной окунулась в беззаботный мир детства – покатались на лучших аттракционах в самом большом крытом парке Европы Lavina Mall. В преддверии праздника артистка поделилась своим настроением с поклонниками и рассказала, как и где планирует встретить Новый год и провести зимний отпуск.

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"В связи с тем, что в ночь с 31 декабря на 1 января мы выступаем в Майами, праздновать Новый год будем в США, на берегу океана. Поэтому елку дома я нарядила только для Евочки, больше никаких специальных приготовлений или предновогодней суеты не планирую. Провожаю этот год и встречаю новый, как и мечтала: на сцене, под солнцем и в окружении своей семьи – без мамы и Евы я никуда", – рассказала певица.

Прямиком из Майами певица отправиться в уникальный частный отель в Доминиканской республике. На острове Гаити Светлана планирует расслабиться и "восстановить жизненный баланс". Также артистка сделала откровенное признание, рассказав, что именно загадает в новогоднюю ночь: "В этом году я особенно остро ощутила, как мне не хватает в жизни любви. Женщина должна быть любима. Особенно артистка. В моем же случае мне важно любить так сильно, чтобы тень сцены не перекрывала силуэт мужчины", – прокомментировала LOBODA.
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Источник:

"Сегодня"

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