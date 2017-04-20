Сводный брат Дженнифер Энистон живет на улице

Сегодня, 12:00

Три года назад Алекс Энистон впервые стал отцом

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Дженнифер Энистон в шоке: судя по свежим снимкам ее младшего сводного брата Алекса, он живет даже не в разбитом минивэне, как еще пару лет назад, а практически на улице. Парень проводит все свое время в Санта-Крузе, и на днях папарацци запечатлели его с мужчиной, одетым в женские вещи.

Западным СМИ не удалось установить имя и род деятельности незнакомца, однако источник, близкий к Алексу Энистону, заявил в интервью американскому порталу Radar Online: "Алекс уже давно перевел свои отношения с этим мужчиной на новый уровень: они вместе живут у друзей, а когда приятели не могут выделить им место для ночлега, Алекс и его бойфренд просто шатаются по улицам целые ночи напролет".

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При этом у Энистона-младшего есть девушка, ветеринар из Калифорнии по имени Кири Пейта. Напомним, что три года назад Энистон-младший впервые стал отцом — его экс-подруга Адриана Халлек родила Алексу сына, а затем на свет появилась и дочь Кира. Однако тот же источник утверждает, что сводный брат известной голливудской актрисы видел малышку всего однажды, перед тем как навсегда расстаться с Халлек.

Дженнифер, которая уже много лет не общается с родственником, но все равно слышит о нем от общего отца, экс-актера Джона Энистона, особенно расстраивает именно этот факт — актриса не понимает, как Алекс мог бросить детей.

Джастин Теру, считает, что Джен стоит начать помогать Алексу финансово — но Энистон его не слушает.
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Источник:

woman.ru

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