Сын Николаса Кейджа арестован за вождение в нетрезвом виде

В 2011 году Вестон был дважды арестован за жестокое обращение со своей первой женой

Старший сын актера Николаса Кейджа, 26-летний Вестон Кейдж, вновь в центре скандала. Молодой человек был арестован за вождение в нетрезвом виде, причем, сдался он полиции далеко не сразу.

Происшествие случилось в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес: Вестон в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в небольшую аварию и пытался скрыться с места ДТП. Полиция погналась за Кейджем, но остановить его удалось только тогда, когда он сам врезался в дерево на своем автомобиле Chevy Camaro, который перед этим протаранил несколько почтовых ящиков.

Это не первое "пересечение" Вестона с правоохранительными органами: в 2011 году он был дважды арестован за жестокое обращение со своей первой женой – Никки Уильямс. В 2015 году Вестон рассказал в интервью DailyMail, что завязал с алкоголем ради своего сына – Лукьяна Огюста Копполы Кейджа, рожденного в браке с Даниэль Кейдж. Но, как мы видим, его "кодирование" продлилось недолго.