Таисия Повалий порадовалась успехам сына в голосовании на участие в "Евровидении-2017"
Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери
Украинская певица Таисия Повалий рассказала об успехах своего сына Дениса в отборе для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Украине.
Об этом довольная мать написала в Instagram.
"Друзья, огромное спасибо за ваши голоса в поддержку Дениса в он-лайн отборе на Евровидение! У нас сейчас второе место! Всех любим", – подписала она снимок, на котором позирует возле рояля.
Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери.
Как уже сообщалось, национальный отбор на "Евровидение" в Украине будет проходить с 4 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий хочет представить Украину на "Евровидении". Полгода назад у Дениса Повалий уже была готова песня.
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