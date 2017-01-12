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Таисия Повалий порадовалась успехам сына в голосовании на участие в "Евровидении-2017" http://www.segodnya.ua/img/article/7875/72_main.1484217939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/72_tn.1484217939.jpg Звезды Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери

Таисия Повалий порадовалась успехам сына в голосовании на участие в "Евровидении-2017"

Сегодня, 13:09

Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери

Раритетный снимок Повалий с сыном Денисом. Фото: instagram.com/povaliy
Раритетный снимок Повалий с сыном Денисом. Фото: instagram.com/povaliy

Украинская певица Таисия Повалий рассказала об успехах своего сына Дениса в отборе для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Украине.

Об этом довольная мать написала в Instagram.

"Друзья, огромное спасибо за ваши голоса в поддержку Дениса в он-лайн отборе на Евровидение! У нас сейчас второе место! Всех любим", – подписала она снимок, на котором позирует возле рояля.

Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери.

Как уже сообщалось, национальный отбор на "Евровидение" в Украине будет проходить с 4 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий хочет представить Украину на "Евровидении". Полгода назад у Дениса Повалий уже была готова песня.
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Источник:

"Сегодня"

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