Таисия Повалий порадовалась успехам сына в голосовании на участие в "Евровидении-2017"

Украинская певица Таисия Повалий рассказала об успехах своего сына Дениса в отборе для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Украине.

Об этом довольная мать написала в Instagram.

"Друзья, огромное спасибо за ваши голоса в поддержку Дениса в он-лайн отборе на Евровидение! У нас сейчас второе место! Всех любим", – подписала она снимок, на котором позирует возле рояля.

Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери.

Как уже сообщалось, национальный отбор на "Евровидение" в Украине будет проходить с 4 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий хочет представить Украину на "Евровидении". Полгода назад у Дениса Повалий уже была готова песня.