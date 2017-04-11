Таисия Повалий в наряде с пикантным декольте затмила Лолиту и Наташу Королеву

Вчера, 09:31

Лолита показала лицо без макияжа, а Королева сделала короткую стрижку

Таисия Повалий. Фото: Instagram
Таисия Повалий. Фото: Instagram

Певица Лолита Милявская порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивным фото в компании звездных коллег. На снимке рядом с 53-летней Лолитой позируют – 52-летняя Таисия Повалий, 43-летняя Наташа Королева и 63-летняя Любовь Успенская.  

Для премии "Шансон года", которая на днях состоялась в Кремлевском дворце, Повалий выбрала наряд с прозрачным декольте, засветив пышный бюст.

"А это – Украинское землячество в Кремле", – подписала кадр Лолита. На фото артистка предстала без макияжа.

"Одна Наташа естественная", "Бабушки, бабушки, бабушки", "Успенская уже перебарщивает с пластикой. Майкл Джексон уже становится", "Посмотрите на эти лица! Ужас, сколько пластики. Восковые куклы", "Лолита со своей естественностью и не капли косметики смотрится не очень. А так все женщины красивы и ухожены", "Силиконовые красавицы", "Постарели мои старики", "Лолита молодец! Особо не парится", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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К артисткам присоединился Аркадий Укупник. Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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