TAYANNA рассказала об уходе из группы "Горячий шоколад"

В преддверии выхода украиноязычного альбома муза Алана Бадоева – TAYANNA – впервые раскрыла эпизоды своей биографии, которые ранее оставляла "за кулисами". Певица стала главной героиней сентябрьского номера журнала "Караван историй".

О ДЕТСТВЕ: "Мои воспоминания о детстве четко делятся на "до" и "после" рождения брата, Миши. Он на шесть лет младше меня. Поначалу я ужасно ревновала к нему родителей. До этого момента все их внимание принадлежало мне, и я была совершенно счастлива. В начале 90-х мама начала ездить в Польшу, а папа уходил на работу, мне приходилось после школы сидеть с братом. Тогда я и почувствовала, что такое ответственность. Позже, помню, как мама сказала, что у нее будет двойня, я разрыдалась и сквозь слезы проговорила: "Мама, у меня не было детства!" Ведь я прекрасно понимала, что воспитываю брата, а теперь и еще двоих придется. Позже я привыкла оставаться на хозяйстве совершенно одна. Готовила, убирала, стирала, гладила, утром отводила братьев в садик, потом бежала в школу, оттуда – на свои занятия вокалом, потом забирала близнецов из садика, делала уроки вместе с Мишей".

О МУЗЫКЕ: "С шести лет я знала, что стану певицей. Правда, мое первое знакомство с профессиональной музыкой началось неудачно. Мама отдала меня в музыкальную школу по классу аккордеона. Едва взяв инструмент в руки, я возненавидела его, ну и музыку заодно. В тринадцать я начала заниматься вокалом профессионально, сначала в ансамбле, потом брала индивидуальные уроки. Знаменательное для меня мы событие – поездка в Скадовск на фестиваль "Черноморские игры", где я заняла третье место".

О ДМИТРИИ КЛИМАШЕНКО: "Дима зацепил меня тем, что с ним было интересно разговаривать на профессиональные темы. Мне было 18 лет, мы работали бок о бок по 24 часа в сутки. Наша любовь к Музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. К 25 годам, став мудрее, я поняла, что наши отношения должны развиваться или прекратиться. А после десяти лет совместной работы (в том числе четырех лет в "Горячем шоколаде") в какой-то момент своей карьерной и музыкальной гонки я спросила себя: "Эй, а что ты сделала для себя? Зачем ты вообще живешь?". Ответа не было. И я приняла решение порвать с Димой. А он, в свою очередь, не смирился с моим решением и выгнал меня из группы".

О ВОСПИТАНИИ СЫНА: "Материнство и беременность полностью меня преобразили. Я стала другим человеком – это заметили все. Сын сделал мой мир ярким. Я хочу, чтобы он был самостоятельным человеком, а не парниковым цветочком. Как писал Ошо, ребенок – это не ваша собственность, а душа, которая через вас пришла в мир. Ваша обязанность – накормить, одеть, научить и отпустить".

ОБ УКРАИНОЯЗЫЧНОМ АЛЬБОМЕ: "Сейчас мы с командой на финишной прямой в работе над украиноязычным альбомом. Мы планируем создать лонгплей, к прослушиванию которого захочется вернуться и через несколько лет. К тому же, этот альбом будет кардинально отличаться от прошлой пластинки. Он – о прекрасных эмоциях, оптимистичном взгляде на жизнь и, конечно, о любви".

Напомним, над созданием песни "Шкода" певица работала совместно с ROZHDEN. Музыкант выступил в роли саунд-продюсера.