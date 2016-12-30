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Телеведущая Маша Малиновская полностью обнажилась в Instagram (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/42_main.1483092997.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/42_tn.1483092997.jpg Звезды Малиновская  решила оправдаться за то, что на ее странице в соцсети часто появляются смелые фотографии

Телеведущая Маша Малиновская полностью обнажилась в Instagram (фото)

Сегодня, 12:30

Малиновская  решила оправдаться за то, что на ее странице в соцсети часто появляются смелые фотографии

Маша Малиновская. Фото: Instagram
Маша Малиновская. Фото: Instagram

Телеведущая Маша Малиновская не стесняется демонстрировать обнаженное тело в Instagram. Малиновская поделилась с поклонниками "голым" фото и рассказала, что старается больше внимания уделять не внешней красоте, а внутренней.

"Мои друзья, это моя одна из самых любимых работ, и я действительно горжусь этой фотосессией! И сегодня я хочу поговорить искренне. Любите себя и свое тело и тогда вас полюбят другие. И помните, что наше тело – это всего лишь оболочка, в которой хранится единственное ценное, настоящее и Божественное – ваша Душа! Вот ее берегите, не пачкайте в предательстве, малодушии, лжи, жестокости, скупости, недостойных поступках. Будьте добрее, понимающими, уважайте, цените, любите и будьте любимы! Спасибо Вам, что вы со мной! Люблю вас!", – написала звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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