Телеведущая Маша Малиновская полностью обнажилась в Instagram (фото)

Телеведущая Маша Малиновская не стесняется демонстрировать обнаженное тело в Instagram. Малиновская поделилась с поклонниками "голым" фото и рассказала, что старается больше внимания уделять не внешней красоте, а внутренней.

"Мои друзья, это моя одна из самых любимых работ, и я действительно горжусь этой фотосессией! И сегодня я хочу поговорить искренне. Любите себя и свое тело и тогда вас полюбят другие. И помните, что наше тело – это всего лишь оболочка, в которой хранится единственное ценное, настоящее и Божественное – ваша Душа! Вот ее берегите, не пачкайте в предательстве, малодушии, лжи, жестокости, скупости, недостойных поступках. Будьте добрее, понимающими, уважайте, цените, любите и будьте любимы! Спасибо Вам, что вы со мной! Люблю вас!", – написала звезда.

Фото: Instagram