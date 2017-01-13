"Теория большого взрыва" оказалась на грани закрытия из-за гонораров актеров

Выпуск американского ситкома "Теория большого взрыва" может прерваться из-за трудных переговоров с актерами по поводу продления контрактов, сообщает The Hollywood Reporter.

На прошлой неделе был показан последний из отснятых эпизодов десятого сезона "Теории Большого взрыва". И сейчас актеры отказываются возвращаться на съемочную площадку до заключения новых контрактов, требуя повышения гонораров, и это при том, что и так считаются самыми высокооплачиваемыми среди коллег по сериальному цеху по версии журнала Forbes.

"Переговоры продолжаются. Они сложные, но это вполне обычные переговоры. Мы настроены с осторожным оптимизмом", – цитирует СМИ исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера. К слову, исполнительный продюсер телешоу "Теории большого взрыва" Стив Моларо признается, что сценаристы не смогут быстро завершить ситком прямо сейчас. История, которую рассказывает сериал, не помещается в рамки десяти сезонов, и если актеры и директора канала не договорятся между собой, то поклонники рискуют получить открытый финал без полноценного завершения истории.