The Weeknd опубликовал милое фото с возлюбленной Селеной Гомес
На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку
Абель Тесфайе, более известный под творческим псевдонимом The Weeknd, на странице в Instagram опубликовал новую фотографию с возлюбленной – 25-летней Селеной Гомес.
На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку с Селеной. Популярная артистка сидит у возлюбленного на коленях.
"Дома", – коротко подписал 27-летний исполнитель милый кадр.
Фото: Instagram
Источники сообщают, что певец так сильно влюблен в Гомес, что хочет создать настоящую семью.
Напомним, 24-летняя Селена Гомес стала обладательницей роскошного дома, который обошелся ей в 2,5 млн долларов.
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