The Weeknd опубликовал милое фото с возлюбленной Селеной Гомес

На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку

Абель Тесфайе, более известный под творческим псевдонимом The Weeknd, на странице в Instagram опубликовал новую фотографию с возлюбленной – 25-летней Селеной Гомес.

На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку с Селеной. Популярная артистка сидит у возлюбленного на коленях.

"Дома", – коротко подписал 27-летний исполнитель милый кадр.

Фото: Instagram

Источники сообщают, что певец так сильно влюблен в Гомес, что хочет создать настоящую семью.

Напомним, 24-летняя Селена Гомес стала обладательницей роскошного дома, который обошелся ей в 2,5 млн долларов.