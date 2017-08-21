The Weeknd опубликовал милое фото с возлюбленной Селеной Гомес

Сегодня, 14:00

На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку 

Селена Гомес. Фото: Instagram
Селена Гомес. Фото: Instagram

Абель Тесфайе, более известный под творческим псевдонимом The Weeknd, на странице в Instagram опубликовал новую фотографию с возлюбленной –  25-летней Селеной Гомес.

На снимке музыкант запечатлен во время игры в приставку с Селеной. Популярная артистка сидит у возлюбленного на коленях.

"Дома", – коротко подписал 27-летний исполнитель милый кадр.

1_2927

Фото: Instagram

Источники сообщают, что певец так сильно влюблен в Гомес, что хочет создать настоящую семью. 

Напомним, 24-летняя Селена Гомес стала  обладательницей роскошного дома, который обошелся ей в 2,5 млн долларов.
музыкант, исполнитель, артистка, instagram, селена гомес, гомес

Вы сейчас просматриваете новость "The Weeknd опубликовал милое фото с возлюбленной Селеной Гомес". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Селена Гомес. Фото: Instagram

Диджей Zedd рассказал, как роман с Селеной Гомес изменил его жизнь

15 Августа, 19:00

Zedd к обрушившемуся на него вниманию оказался не готов

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

The Weeknd хочет детей от Селены Гомес

10 Августа, 17:30

Певец так сильно влюблен в Гомес, что хочет создать настоящую семью

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес снимется в фильме Вуди Аллена

9 Августа, 14:30

Известная певица может похвастаться внушительной фильмографией

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес рассказала о лечении в реабилитационном центре

5 Августа, 02:20

Певица отменила свой тур и взяла перерыв на целых 90 дней

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования