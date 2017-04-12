Тина Кароль и Гвен Стефани носят эффектные мини от Julien Macdonald

Сегодня, 10:01

Красное шелковое платье выгодно подчеркнуло формы Кароль

Тина Кароль. Фото: Facebook
Тина Кароль. Фото: Facebook

Певица и тренер "Голосу країни-7" Тина Кароль продемонстрировала яркий образ. Для первого прямого эфира Тина выбрала короткий наряд от британского бренда Julien Macdonald.

Красное шелковое платье с черным верхом и декольте в сеточку выгодно подчеркнуло формы Кароль.

Певица дополнила наряд с аппликациями из коллекции 2015 года модными босоножками, нежным макияжем и прической с плетением.

Поддержать команду Тины пришла победительница "Голос Дiти" Элина Иващенко.

Оригинальное мини из той же коллекции дизайнера Джулиена МакДональда (только другой модели) можно найти в гардеробе певицы Гвен Стефани.

В эффектном платье с блестящей бахромой Стефани (тренер на шоу) появилась на американском "Голосе", в ноябре 2015.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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