Тина Кароль и Гвен Стефани носят эффектные мини от Julien Macdonald
Красное шелковое платье выгодно подчеркнуло формы Кароль
Певица и тренер "Голосу країни-7" Тина Кароль продемонстрировала яркий образ. Для первого прямого эфира Тина выбрала короткий наряд от британского бренда Julien Macdonald.
Красное шелковое платье с черным верхом и декольте в сеточку выгодно подчеркнуло формы Кароль.
Певица дополнила наряд с аппликациями из коллекции 2015 года модными босоножками, нежным макияжем и прической с плетением.
Поддержать команду Тины пришла победительница "Голос Дiти" Элина Иващенко.
Оригинальное мини из той же коллекции дизайнера Джулиена МакДональда (только другой модели) можно найти в гардеробе певицы Гвен Стефани.
В эффектном платье с блестящей бахромой Стефани (тренер на шоу) появилась на американском "Голосе", в ноябре 2015.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: REX
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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