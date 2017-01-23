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Тина Кароль стала народной артисткой: что дает статус и кто будет следующим http://www.segodnya.ua/img/article/7908/80_main.1485176699.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/80_tn.1485176699.jpg Звезды 31-летняя Кароль не побила рейтинг самой юной певицы, получившей это звание

Тина Кароль стала народной артисткой: что дает статус и кто будет следующим

Сегодня, 17:00

31-летняя Кароль не побила рейтинг самой юной певицы, получившей это звание

Тина Кароль. Фото: president.gov.ua
Тина Кароль. Фото: president.gov.ua

Вчера президент Петр Порошенко присвоил певице Тине Кароль звание народной артистки Украины. Официальная церемония состоялась в Национальном музее им. Тараса Шевченко в Киеве. "Я очень тронута. Для меня это большая гордость. Объединять и вдохновлять страну, беречь украинские традиции — это моя миссия. Я обещаю это делать со всей силой, любовью и талантом, которые мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям", — прочувствованно сказала в своей речи Кароль, которой 25 января исполнится 32 года. Одно из самых высоких званий в нашей стране певица получила немного раньше срока — обычно народными становятся не ранее чем через десять лет после присвоения звания заслуженного артиста (Кароль таковой стала в 2009-м). Но иногда случаются и исключения.

Первый прецедент произошел, когда певица Руслана в 2004 году принесла победу Украине на Евровидении. Подобная история случилась и в прошлом году с Джамалой. Причем обе певицы были награждены сразу "народной" наградой, а "заслуженную" — молча пропустили. Кстати, 31-летняя Кароль не побила рейтинг самой юной певицы, получившей это звание: Могилевская стала народной в 29 лет, а Лорак — в 30.

ЧТО ДАЕТ НАГРАДА. Звание "Народный артист" вручают за выдающееся мастерство, особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия, причем гражданам, которые трудились в этой сфере не менее 10 лет. Стать народным может как украинец, так и житель другой страны и даже лицо без гражданства, но посмертно это звание не дают. Звание является поводом для повышения зарплаты на 40%, дает право на бесплатное медицинское обслуживание, повышенную пенсию и льготы по квартплате после выхода на пенсию. Кроме этого, звание гарантирует место на столичном Байковом кладбище.

Всего за 26 лет независимости Украины народными артистами уже стали более 350 человек. За президенство Порошенко были отмечены Евгений Нищук, Алексей Вертинский, Станислав Боклан, Алексей Горбунов, Джамала, Виктор Павлик, Екатерина Бужинская и другие. Поговаривают, что следующими на очереди, кто получит звание "Народный артист" из рук Порошенко, могут быть лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук, ставший заслуженным в 2005 году, актриса Ирма Витовская (больше 20 лет на театральной сцене) и композитор Константин Меладзе.
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Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

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