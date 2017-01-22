Тина Кароль стала Народной артисткой Украины (фото)
Соответствующую награду вручил президент Петр Порошенко
Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины украинской певице Тине Кароль было присвоено почетное звание. Кароль стала Народной артисткой Украины.
Соответствующую награду вручил президент Украины Петр Порошенко. Торжественная церемония прошла в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве. Своими впечатлениями артистка поделилась на своей странице в Facebook.
"Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям", – сказала певица.
Фото: www.facebook.com/tina.karol
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