Тина Кароль стала Народной артисткой Украины (фото)

Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины украинской певице Тине Кароль было присвоено почетное звание. Кароль стала Народной артисткой Украины.

Соответствующую награду вручил президент Украины Петр Порошенко. Торжественная церемония прошла в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве. Своими впечатлениями артистка поделилась на своей странице в Facebook.

"Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям", – сказала певица.

Фото: www.facebook.com/tina.karol