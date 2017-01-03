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Тоня Матвиенко решилась на "голую" фотосессию http://www.segodnya.ua/img/article/7852/62_main.1483430360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/62_tn.1483430360.jpg Звезды Певица позировала обнаженной накануне вторых родов

Тоня Матвиенко решилась на "голую" фотосессию

Сегодня, 10:30

Певица позировала обнаженной накануне вторых родов

Тоня Матвиенко. Фото: Instagram
Тоня Матвиенко. Фото: Instagram

Певица Тоня Матвиенко порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Как оказалась, певица накануне вторых родов (Матвиенко родила дочь 15 января 2016 года) приняла участие в откровенной фотосессии.

Антонина позировала обнаженной. Только на днях артистка показала в соцсети снимок в стиле "ню".

"Хочу попрощаться с очень важным для меня 2016 годом! Ты подарил мне мое "маленькое" счастье, объединил моих самых дорогих людей на свете в большую и мощную семью. Я благодарна за каждый прожитый мной день и, надеюсь, да и просто верю, – только в самое лучшее, что случится со мной впереди! Год назад я еще была не готова показывать этот момент, а сейчас время пришло ... Всех с праздниками! Берегите себя", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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