Тоня Матвиенко решилась на "голую" фотосессию

Певица Тоня Матвиенко порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Как оказалась, певица накануне вторых родов (Матвиенко родила дочь 15 января 2016 года) приняла участие в откровенной фотосессии.

Антонина позировала обнаженной. Только на днях артистка показала в соцсети снимок в стиле "ню".

"Хочу попрощаться с очень важным для меня 2016 годом! Ты подарил мне мое "маленькое" счастье, объединил моих самых дорогих людей на свете в большую и мощную семью. Я благодарна за каждый прожитый мной день и, надеюсь, да и просто верю, – только в самое лучшее, что случится со мной впереди! Год назад я еще была не готова показывать этот момент, а сейчас время пришло ... Всех с праздниками! Берегите себя", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram