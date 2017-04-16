ТОП-10 фильмов до и после спецэффектов (видео)

Сегодня, 06:58

Предлагаем вам заглянуть за кулисы киноцеха и проследить за процессом создания волшебства


Вы все, наверняка, согласитесь, что фильмы без спецэффектов были бы не такими зрелищными и впечатляющими. Современные киношники иной раз разукрашивают так, что и не сразу поймешь, где сняты натуральные сцены, а где использовалась компьютерная графика. Сидя в кинотеатрах мы с замиранием сердца следим за эпичными сценами или наслаждаемся нереальными красотами природы, параллельно доедая третье ведро попкорна. Мастерской Настроения стало интересно, все ли так круто происходит и на съемочной площадке. Поэтому канал предлагает заглянуть за кулисы киноцеха и проследить за процессом создания волшебства. Итак, это 10 фильмов до и после использования спецэффектов.
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