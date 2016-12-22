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Топ из шерсти и кожаные брюки: Тина Кароль похвасталась модным образом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/2_main.1482330983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/2_tn.1482330983.jpg Звезды Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке

Топ из шерсти и кожаные брюки: Тина Кароль похвасталась модным образом (фото)

Сегодня, 10:01

Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке

Тина Кароль. Фото: пресс-служба 1+1
Тина Кароль. Фото: пресс-служба 1+1

Певица Тина Кароль представила детскую книгу "Рождественская история". Первые отрывки из книги Тина прочла детям на вечере в киевском бутике Louis Vuitton.

В книге собраны украинские щедривки, колядки и ноты к ним.  А вот иллюстрации создала известная пост-продакшн студия "Gloria FX". Это наши земляки, которые получили премию MTV Music Awards и работали над клипами Coldplay и Джастина Бибера. Они же работали над клипом певицы "Твої гріхи".

Для презентации Кароль выбрала кожаные брюки с молниями и шерстяной трикотажный топ свободного кроя с оборками и глубоким треугольным вырезом, который завязывается на два шнурка от Louis Vuitton.

Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке, красной помадой и объемными локонами.

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Фото: vogue.ua

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Фото: vogue.ua
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Источник:

"Сегодня"

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