Топ из шерсти и кожаные брюки: Тина Кароль похвасталась модным образом (фото)
Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке
Певица Тина Кароль представила детскую книгу "Рождественская история". Первые отрывки из книги Тина прочла детям на вечере в киевском бутике Louis Vuitton.
В книге собраны украинские щедривки, колядки и ноты к ним. А вот иллюстрации создала известная пост-продакшн студия "Gloria FX". Это наши земляки, которые получили премию MTV Music Awards и работали над клипами Coldplay и Джастина Бибера. Они же работали над клипом певицы "Твої гріхи".
Для презентации Кароль выбрала кожаные брюки с молниями и шерстяной трикотажный топ свободного кроя с оборками и глубоким треугольным вырезом, который завязывается на два шнурка от Louis Vuitton.
Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке, красной помадой и объемными локонами.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
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