Топ из шерсти и кожаные брюки: Тина Кароль похвасталась модным образом (фото)

Певица Тина Кароль представила детскую книгу "Рождественская история". Первые отрывки из книги Тина прочла детям на вечере в киевском бутике Louis Vuitton.

В книге собраны украинские щедривки, колядки и ноты к ним. А вот иллюстрации создала известная пост-продакшн студия "Gloria FX". Это наши земляки, которые получили премию MTV Music Awards и работали над клипами Coldplay и Джастина Бибера. Они же работали над клипом певицы "Твої гріхи".

Для презентации Кароль выбрала кожаные брюки с молниями и шерстяной трикотажный топ свободного кроя с оборками и глубоким треугольным вырезом, который завязывается на два шнурка от Louis Vuitton.

Свой образ артистка дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке, красной помадой и объемными локонами.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua