Трехлетняя дочь Аллы Пугачевой считает себя королевой (видео)

Сегодня, 14:30

Девочка примерила множество украшений и удивила маму смелым признанием


67-летняя Алла Пугачева поделилась с поклонниками эксклюзивным "домашним" видео.

На днях в Instagram Примадонны появилась новая видеозапись с участием дочери – трехлетней Лизы Галкиной.  

Девочка примерила множество украшений и удивила маму смелым признанием. Лиза надела бусы, корону, серьги, кольцо и заявила маме: "Я королева".

"От Лизаветы я такого не ожидала", — написала Пугачева в Instagram.
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"Сегодня"

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