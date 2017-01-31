Трехлетняя дочь Аллы Пугачевой считает себя королевой (видео)

67-летняя Алла Пугачева поделилась с поклонниками эксклюзивным "домашним" видео.

На днях в Instagram Примадонны появилась новая видеозапись с участием дочери – трехлетней Лизы Галкиной.

Девочка примерила множество украшений и удивила маму смелым признанием. Лиза надела бусы, корону, серьги, кольцо и заявила маме: "Я королева".

"От Лизаветы я такого не ожидала", — написала Пугачева в Instagram.