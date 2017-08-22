Тренер "ангелов" Victoria's Secret раскрыл секреты красоты топ-моделей

Нью-йоркский тренер Джастин Гелбан, работающий с брендом Victoria’s Secret и помогающий быть в форме Ирине Шейк, Карли Клосс и другим, считает, что залог успеха — это кардиотренировки и питание, желательно палеолитическая диета. "85% успеха — это то, что вы едите", — убежден Гелбан. Палеолитическая диета строится на сочетании высокой концентрации жиров и низкого количества углеводов. Набор продуктов очевиден: это мясо, рыба, овощи, фрукты, орехи и никаких молочных продуктов, алкоголя и круп. При этом Джастин категорически не принимает все нынешние детокс-программы. Одна из моделей, его клиенток, практиковала соковый рацион, не сказав Гелбану об этом, что создало некоторые сложности.

"Она даже немного набрала, и у меня были неприятности…Если вы практикуете йогу и настроены завязать с тяжелой пищей, выпить сок — неплохо, нормально. Но для моделей важны другие системы, тут важно иметь в виду, что еда — залог энергии", — говорит Джастин.

Специалист предлагает моделям Victoria’s Secret кардиотренировки, он уверен, что ежедневные 45 минут в таком режиме держат тело в тонусе, понижают стресс. Кроме того, кардио — оптимальный вариант для начинающих. "Плавание, ходьба, велосипед легко принимаются организмом, это уже потом вы сможете, укрепив себя, перейти на йогу или пилатес", — сказал Гелман.