Тренер Дженнифер Лопес раскрыл секреты ее идеального тела

Дженнифер Лопес всю жизнь занимается спортом: с детства она профессионально танцевала, а затем добавила к привычным физическим нагрузкам силовые тренировки. Знаменитый фитнес-гуру Дэвид Кирш, который помогает звездам обрести безупречное тело, недавно подробно рассказал о том, как Джей Ло поддерживает форму.

"У Дженнифер сумасшедшая дисциплина, поэтому даже если она пропускает занятия, потом работает с еще больше интенсивностью. Она умеет сосредоточиться на каждом своем шаге и прислушивается к своему телу, именно поэтому ее тренировки эффективны", — поделился Дэвид.

Также тренер сообщил, что у звезды слишком мало времени на полноценные занятия, поэтому специально для нее он разработал короткие тренировки: "Так как Дженнифер постоянно на съемочной площадке, она не может позволить себе уделять внимание отдельным группам мышц, поэтому мы работаем над всем телом. Она занимается с весами среднего размера, ремнями TRX и делает упражнения с собственным весом".

Особенность тренировок Лопес еще и в том, что они всегда разные, чтобы не стало скучно. Певица часто придумывает новые упражнения сама. Тренировки невозможны без правильного питания, которое звезда соблюдает годами: "Только подумайте — она не употребляет сахар, алкоголь и обработанные продукты", – говорит тренер.