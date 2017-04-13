Трейлер "Тора 3" установил рекорд по просмотрам

В картине принимали участие Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт и Идрис Эльба

Первый трейлер фильма "Тор 3: Рагнарек" установил абсолютный рекорд компании Walt Disney в количестве просмотров за первые 24 часа с момента премьеры. Как сообщает издание The Wrap, любители экранизаций комиксов посмотрели его 136 миллионов раз на различных платформах.

Ранее рекордсменом считался трейлер сказки "Красавица и чудовище", который финишировал с результатом 127 миллионов просмотров, а второе место занимал ролик картины "Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение Силы" со 112 миллионами просмотров.

В фильме "Тор 3: Рагнарек" главный герой пытается предотвратить задокументированный в скандинавских мифах конец цивилизации Асгарда, но оказывается пленен на удаленной планете, где ему приходится участвовать в гладиаторских поединках, и где его соперником станет Халк.

В картине принимали участие Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Идрис Эльба, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Кейт Бланшетт, Энтони Хопкинс, Карл Урбан, Марк Руффало и другие популярные актеры. Премьера состоится 2 ноября 2017 года.