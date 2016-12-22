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Twitter назвал самые популярные новогодние песни и фильмы http://www.segodnya.ua/img/article/7819/2_main.1482396168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/2_tn.1482396168.jpg Звезды Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний фильма/песни в Twitter за последний месяц

Twitter назвал самые популярные новогодние песни и фильмы

Сегодня, 10:41

Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний фильма/песни в Twitter за последний месяц

Самым популярным новогодним фильмом оказалась комедия «Один дома». Фото: AFP
Самым популярным новогодним фильмом оказалась комедия «Один дома». Фото: AFP

До Рождества в США и Европе остаются считанные дни, и Twitter, проанализировав активность своих пользователей за декабрь, составил список самых популярных новогодних фильмов и песен. Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний фильма/песни в Twitter за последний месяц.

Самым популярным новогодним фильмом оказалась комедия "Один дома" – хотя фильму в прошлом году исполнилась уже четверть века, он по-прежнему остается "золотой классикой". Наряду с ним в тройку вошли "Эльф" и "Реальная любовь".

Что же касается песен, в тройку лучших – по количеству упоминаний в Twitter за текущий рождественский сезон – вошли классическая Jingle Bells, Feliz Navidad и хит Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas".

Десятка самых популярных новогодних песен по версии Twitter выглядит так:

1. Jingle Bells

2. Feliz Navidad

3. All I Want for Christmas is You

4. Baby it’s Cold Outside

5. Jingle Bell Rock

6. Silent Night

7. White Christmas

8. It’s Beginning to Look a lot Like Christmas

9. Let it Snow

10. Santa Baby

Топ 10 самых популярных рождественских и новогодних фильмов:

1. Один дома

2. Эльф

3. Реальная любовь

4. Гринч – похититель Рождества

5. Рождественская история (A Christmas Carol)

6. Рождество Чарли Брауна

7. Эта замечательная жизнь

8. Кошмар перед Рождеством

9. Рождественская история (A Christmas Story)

10. Плохой Санта
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Источник:

popcornnews.ru

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