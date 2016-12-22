Twitter назвал самые популярные новогодние песни и фильмы
Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний фильма/песни в Twitter за последний месяц
До Рождества в США и Европе остаются считанные дни, и Twitter, проанализировав активность своих пользователей за декабрь, составил список самых популярных новогодних фильмов и песен. Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний фильма/песни в Twitter за последний месяц.
Самым популярным новогодним фильмом оказалась комедия "Один дома" – хотя фильму в прошлом году исполнилась уже четверть века, он по-прежнему остается "золотой классикой". Наряду с ним в тройку вошли "Эльф" и "Реальная любовь".
Что же касается песен, в тройку лучших – по количеству упоминаний в Twitter за текущий рождественский сезон – вошли классическая Jingle Bells, Feliz Navidad и хит Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas".
Десятка самых популярных новогодних песен по версии Twitter выглядит так:
1. Jingle Bells
2. Feliz Navidad
3. All I Want for Christmas is You
4. Baby it’s Cold Outside
5. Jingle Bell Rock
6. Silent Night
7. White Christmas
8. It’s Beginning to Look a lot Like Christmas
9. Let it Snow
10. Santa Baby
Топ 10 самых популярных рождественских и новогодних фильмов:
1. Один дома
2. Эльф
3. Реальная любовь
4. Гринч – похититель Рождества
5. Рождественская история (A Christmas Carol)
6. Рождество Чарли Брауна
7. Эта замечательная жизнь
8. Кошмар перед Рождеством
9. Рождественская история (A Christmas Story)
10. Плохой Санта
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