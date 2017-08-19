У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции

Вчера, 09:01

Известная артистка продемонстрировала длинные стройные ножки в Кемере

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции. На странице в Instagram Каролина похвасталась модной обновкой.

Известная артистка продемонстрировала длинные стройные ножки на пляже в Кемере.

На фото Ани позирует в воздушном белом мини-платье, которое взлетело из-за легкого морского ветра.

Свой образ Лорак дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.

1_2923

Фото: Instagram   

Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.
отдых, фото, лорак, ани лорак, певица, турции

Вы сейчас просматриваете новость "У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак удивила новой прической и дерзким нарядом

17 Августа, 09:31

Певица позирует в брюках с завышенной линией талии и белом топе 

Звезды

Ани Лорак. Фото: Facebook

Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу

16 Августа, 11:00

Чтобы убедиться в том, что она права, Лорак даже обратилась за помощью к специалисту

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак похвасталась эффектным образом в платье за 1300 долларов

5 Августа, 09:01

Певица появилась на публике в шелковом наряде с открытой спиной

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Неудачный образ состарил Ани Лорак

3 Августа, 10:01

Каролина опубликовала фото в компании Сергея Лазарева

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования