У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции

Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции. На странице в Instagram Каролина похвасталась модной обновкой.

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