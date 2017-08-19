У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции
Известная артистка продемонстрировала длинные стройные ножки в Кемере
Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции. На странице в Instagram Каролина похвасталась модной обновкой.
Известная артистка продемонстрировала длинные стройные ножки на пляже в Кемере.
На фото Ани позирует в воздушном белом мини-платье, которое взлетело из-за легкого морского ветра.
Свой образ Лорак дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.
Фото: Instagram
Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.
Вы сейчас просматриваете новость "У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии