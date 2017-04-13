У Эдди Мерфи умер старший брат

Сегодня, 10:23

На протяжении последних нескольких месяцев Чарли боролся с лейкемией

Эдди и Чарли Мерфи. Фото: REX
Эдди и Чарли Мерфи. Фото: REX

Старший брат актера Эдди Мерфи – 57-летний комик Чарли Мерфи – ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка. На протяжении последних нескольких месяцев Чарли боролся с лейкемией.

Соболезнования по поводу кончины актера выразили многие его коллеги. Так, Крис Рок назвал Чарли Мерфи своим братом и одним из самых веселых людей на планете. Рэпер Ice Cub выразил соболезнования семье Мерфи и отметил, что Чарли всегда заставлял его смеяться. Министерство обороны США также оставило сообщение в Twitter – Чарли в течение шести лет служил во флоте.

У Чарли осталось трое детей. Супруга актера Тиша Мерфи, на которой он был женат с 1997 года, умерла от рака шейки матки в 2009 году.
умер, брат, рэпер, ушел, эдди мерфи, мерфи, рака

Вы сейчас просматриваете новость "У Эдди Мерфи умер старший брат". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

hellomagazine

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Киллиан Мерфи. Фото: REX

Ради роли в сериале Киллиан Мерфи начал есть мясо после 15 лет вегетарианства

28 Марта, 17:30

Актер признался, что в жизни не слишком волнуется из-за своего внешнего вида 

Звезды

Возраст любви не помеха: Эдди Мерфи и Мел Гибсон с молодыми подругами прошлись по красной дорожке

7 Ноября 2016, 13:00

60-летний Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования