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У "Игры престолов" появится спин-офф http://www.segodnya.ua/img/article/7813/8_main.1482250357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7813/8_tn.1482250357.jpg Звезды Окончание сериала намечено на 2018 год

У "Игры престолов" появится спин-офф

Сегодня, 02:26

Окончание сериала намечено на 2018 год

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Слухи о том,  за финалом "Игры престолов" последует спин-офф сериала, появились еще несколько месяцев назад – и вот теперь генеральный директор канала HBO Ричард Плеплер в новом интервью The Hollywood Reporter подтвердил, что руководство канала действительно не собирается отказываться от бренда "Game of Thrones" после завершения основного сериала.

Впрочем, какой-то конкретики по поводу спин-оффа "Игры престолов" у HBO пока нет – для начала канал и шоураннеры "Game of Thrones" собираются сосредоточиться на том, чтобы снять заключительные эпизоды основного сериала.

"Естественно, этот вопрос не ускользает от внимания президента HBO programming Кейси Блойса и моего собственного. Конечно, остается вероятность расширения брэнда "Игра престолов", и это было бы великолепно. И, определенно, продюсеры тоже держат это в своих мыслях", отметил Плеплер. По его словам, другие возможные проекты по "Игре престолов" пока находятся в "зачаточном состоянии".

Напомним, "Игра престолов" вернется в эфир с укороченным 7 сезоном летом 2017 года, а окончание сериала намечено на 2018 год.
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Источник:

popcornnews.ru

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