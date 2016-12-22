У "Игры престолов" появится спин-офф

Слухи о том, за финалом "Игры престолов" последует спин-офф сериала, появились еще несколько месяцев назад – и вот теперь генеральный директор канала HBO Ричард Плеплер в новом интервью The Hollywood Reporter подтвердил, что руководство канала действительно не собирается отказываться от бренда "Game of Thrones" после завершения основного сериала.

Впрочем, какой-то конкретики по поводу спин-оффа "Игры престолов" у HBO пока нет – для начала канал и шоураннеры "Game of Thrones" собираются сосредоточиться на том, чтобы снять заключительные эпизоды основного сериала.

"Естественно, этот вопрос не ускользает от внимания президента HBO programming Кейси Блойса и моего собственного. Конечно, остается вероятность расширения брэнда "Игра престолов", и это было бы великолепно. И, определенно, продюсеры тоже держат это в своих мыслях", отметил Плеплер. По его словам, другие возможные проекты по "Игре престолов" пока находятся в "зачаточном состоянии".

Напомним, "Игра престолов" вернется в эфир с укороченным 7 сезоном летом 2017 года, а окончание сериала намечено на 2018 год.