У Мадонны и Дрейка был тайный роман

У певицы Мадонны и звезды хип-хопа Дрейка был тайный роман, сообщает The Sun. Как утверждает газета, артисты встречались в 2015 году, и их романтическим отношениям не помешала почти 30-летняя разница в возрасте.

"Все в окружении Мадонны абсолютно в курсе, что у Мадонны и Дрейка был короткий роман в 2015 году", – рассказал источник. По его словам, на тот момент оба артиста были свободны. Отмечается, что исполнители держали свои отношения в секрете, и ни один из них не намерен это обсуждать.

В апреле 2015 года Мадонна вышла на сцену во время выступления Дрейка и поцеловала его. Реакция музыканта стала хитом в интернете, и он был вынужден призвать общественность правильно интерпретировать его шок.

Спустя несколько месяцев Мадонна нецензурно отозвалась о певце и заявила: "Не пытайтесь целовать Дрейка, неважно, сколько раз он будет вас об этом умолять".

Ранее сообщалось, что Дрейк подарил Дженнифер Лопес ожерелье за $100 тыс.