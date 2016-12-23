Участниц группы "НеАнгелы" эвакуировали из отеля в Днепре

В отеле в Днепре, где остановилась группа "НеАнгелы", сегодня утром была проведена эвакуация. Гостей отеля эвакуировали после звонка с угрозой взрыва. На страничках в Instagram участницы коллектива рассказали о неприятном прошествии.

Виктория призналась, что настолько крепко уснула, что ее не могли разбудить ни криками, ни стуками, ни предупреждением об опасности.

"Сегодня проснулась в холодном поту от того, что в мою дверь громко стучали и кричали, что здание заминировано и срочно нужно покинуть помещение…Расскажу эту историю по порядку. Рано утром мы приехали в Днепр – вечером у нас запланированы концерты. Дорога утомила меня, и я решила вздремнуть. Закрылась в номере, и как ни в чем не бывало, канула в свой сон. Я настолько крепко уснула, что меня не могли разбудить ни криками, ни стуками, ни предупреждением об опасности. Меня эвакуировали с отеля самой последней, и я была так напугана, как никогда. Сейчас мы переезжаем в другой отель. Я очень надеюсь, что все закончится хорошо и окажется, что это чья-то злая шутка. Признаюсь, мое сердце до сих пор колотится в груди, с той же силой, с которой ко мне стучали в двери этим утром", – рассказала Виктория.

Своими переживаниями с поклонниками поделилась и Слава Каминская. "Чуть не усра*ась, а так хотелось поспать! Первый раз проснулась от слов "нас заминировали" Кого нас? Гостиницу, в которую мы только заселились, и я уже успела раскидать вещи по всему номеру, перед тем, как завалиться спать Слова бодрят лучше, чем кофе. Скорая, пожарная. Просидев полчаса в автобусе, мы переехали в другой отель", – призналась певица.