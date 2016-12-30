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Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория разделись для мужского календаря (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/92_main.1483099136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/92_tn.1483099136.jpg Звезды Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.

Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория разделись для мужского календаря (фото)

Сегодня, 15:00

Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.

Слава и Виктория с Юрием Никитиным. Фото: Instagram
Слава и Виктория с Юрием Никитиным. Фото: Instagram

Участницы дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория накануне праздников порадовали поклонников откровенной фотосессией.

Артистки стали героинями мужского календаре издания XXL. Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.

"На улице холодно, а у нас на съемке было очень жарко! Вот такой календарь приготовил для вас журнал XXL! Символично было оказаться на его страницах. Это определенно будет удачный год для ВСЕХ!", – написала Вика в Instagram под смелым фото.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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