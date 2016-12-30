Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория разделись для мужского календаря (фото)
Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.
Участницы дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория накануне праздников порадовали поклонников откровенной фотосессией.
Артистки стали героинями мужского календаре издания XXL. Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.
"На улице холодно, а у нас на съемке было очень жарко! Вот такой календарь приготовил для вас журнал XXL! Символично было оказаться на его страницах. Это определенно будет удачный год для ВСЕХ!", – написала Вика в Instagram под смелым фото.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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