Участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория разделись для мужского календаря (фото)

Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.

Участницы дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория накануне праздников порадовали поклонников откровенной фотосессией.

Артистки стали героинями мужского календаре издания XXL. Виктория позировала в нижнем белье, а Слава – в одних брюках с подтяжками.

"На улице холодно, а у нас на съемке было очень жарко! Вот такой календарь приготовил для вас журнал XXL! Символично было оказаться на его страницах. Это определенно будет удачный год для ВСЕХ!", – написала Вика в Instagram под смелым фото.

Фото: Instagram

Фото: Instagram