Украинская эротическая модель обнажила пышную грудь в Instagram

Ксения Красивчик публикует в соцсети соблазнительные фотографии, позируя в откровенных нарядах, купальниках и даже полностью обнаженной

Украинская модель в стиле ню арт и диджей Ксения Красивчик в последнее время стала очень популярной. На аккаунте девушки в социальной сети Instagram уже 610 тысяч подписчиков.

Практически каждый день горячая модель публикует в соцсети соблазнительные фотографии, позируя в откровенных нарядах, купальниках и даже полностью обнаженной.

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 23 2017 в 4:10 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 24 2017 в 7:15 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 21 2017 в 8:45 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 22 2017 в 4:10 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 19 2017 в 3:26 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 17 2017 в 3:41 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 16 2017 в 2:25 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 14 2017 в 5:59 PDT

Публикация от Ksusha Krasivchik (@krasivchik_ksusha) Авг 3 2017 в 2:52 PDT

Ранее Ксения Красивчик разделась в Instagram.