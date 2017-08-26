Украинская эротическая модель обнажила пышную грудь в Instagram

Сегодня, 17:13

Ксения Красивчик публикует в соцсети соблазнительные фотографии, позируя в откровенных нарядах, купальниках и даже полностью обнаженной

Ксения Красивчик. Фото: instagram.com/krasivchik_ksusha
Ксения Красивчик. Фото: instagram.com/krasivchik_ksusha

Украинская модель в стиле ню арт и диджей Ксения Красивчик в последнее время стала очень популярной. На аккаунте девушки в социальной сети Instagram уже 610 тысяч подписчиков.

Практически каждый день горячая модель публикует в соцсети соблазнительные фотографии, позируя в откровенных нарядах, купальниках и даже полностью обнаженной.

Ранее Ксения Красивчик разделась в Instagram.
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"Сегодня"

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