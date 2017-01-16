Украинская Ники Минаж: Насте Каменских в бикини посоветовали больше не худеть (фото)

В отпуске артистка отказалась от косметики и похвасталась формами в раздельном купальнике

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото. На отдыхе в теплых краях Настя продемонстрировала изменившуюся фигуру.

В отпуске артистка отказалась от косметики и похвасталась формами в раздельном купальнике.

Певица показала плоский животик в розовом бикини. Подписчики посоветовали Каменских больше не худеть и сравнили с американской звездой Ники Минаж.

"Идеальная Настя", "Больше не худей", "Прямо Бейонсе", "Настя, Вы потрясающая", "Афродита", "Как Рианна", "Красивое тело", "Подтянутое тело, формы женственные", "Потерялась, не та, что раньше", "Похудели", "Украинская Ники Минаж, фигура супер", "Жаль, что за стройную фигуру пришлось расплатиться размерами груди", "Куда грудь пропала",- прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram