Украинский режиссер Леонид Колосовский снял клип группе "Градусы" (видео)

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Режиссер клипа "Имя 505" Леонид Колосовский удивил техническими решениями в новом клипе

Леонид Колосовский и участник группы &quot;Градусы&quot;
Леонид Колосовский и участник группы "Градусы"

Украинский режиссер Леонид Колосовский, который получил награду "Клипмейкер года" по версии премии М1 Music Awards 2016 за клип группы Время и Стекло "Навернопотомучто", снова приковал внимание к своей видео-работе. На этот раз, клипмейкер заинтересовал техническими решениями в реализованной экранной истории для группы "Градусы" на песню "Хочется".

"Это были очень напряженные съемки, которые длились два дня. Должен сказать спасибо участникам группы за их актерский талант. Буквально за 15 минут Рома и Руслан с легкостью перевоплощались в отведенные образы", – рассказал о съемках режиссер.

По сюжету, участники группы Роман Пашков и Руслан Тагиев – два совершенно противоположных персонажа. Объединяет их одно – бессонница, от которой они мучаются по ночам. Оба парня пытаются скоротать время до утра: Роман занимается кунг-фу и аэробикой, выполняя сложные прыжки в шпагате, вяжет и играет на барабанах. Руслан поливает цветы, натирает до блеска любимый автомобиль, играет на гитаре и занимается уборкой. Но, в итоге, герои отправляются лечить бессонницу к специалисту, а зрителям остается лишь догадываться – была это фантазия молодых людей или же реальность.

Больше недели Леонид Колосовский и команда MOZGI Production проводили тесты каждого кадра видео, создавая в клипе "многомерное пространство".

Леонид Колосовский признается, что идеей видео послужила проблема, которую он сам пережил: "У меня был в жизни такой период творческой бессонницы. Я не знал, что мне делать и испробовал все методы: перечитывал любимые книги, пересматривал старые фотографии и хорошие фильмы, занимался спортом или убирал. Это и легло в основу сюжета клипа для группы "Градусы"".
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