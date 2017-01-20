Умер актер сериала "Твин Пикс"
Ранее у Мигеля Феррера был диагностирован рак
Американский актер Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Альберта Розенфельда в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 61 года.
Как сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter, ранее у него был диагностирован рак. Отмечается, что актер умер у себя дома.
Ранее сообщалось, что премьера нового сезона "Твин Пикс" состоится 21 мая 2017 года.
BREAKING NEWS: 'Twin Peaks,' 'NCIS: Los Angeles' actor Miguel Ferrer dies at 61. https://t.co/R0mfCrrJT3 pic.twitter.com/RohPrwf5xY— Fox News (@FoxNews) 19 января 2017 г.
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