Умер актер сериала "Твин Пикс"

Американский актер Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Альберта Розенфельда в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 61 года.



Как сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter, ранее у него был диагностирован рак. Отмечается, что актер умер у себя дома.

Ранее сообщалось, что премьера нового сезона "Твин Пикс" состоится 21 мая 2017 года.