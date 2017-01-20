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Умер актер сериала "Твин Пикс" http://www.segodnya.ua/img/article/7900/15_main.1484874558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/15_tn.1484874558.jpg Звезды Ранее у Мигеля Феррера был диагностирован рак

Умер актер сериала "Твин Пикс"

Сегодня, 03:09

Ранее у Мигеля Феррера был диагностирован рак

Мигель Феррер. Кадр из фильма
Мигель Феррер. Кадр из фильма

Американский актер Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Альберта Розенфельда в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 61 года.

Как сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter, ранее у него был диагностирован рак. Отмечается, что актер умер у себя дома.

Ранее сообщалось, что премьера нового сезона "Твин Пикс" состоится 21 мая 2017 года.
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