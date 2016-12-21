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Умер актер Вячеслав Шалевич http://www.segodnya.ua/img/article/7818/1_main.1482352671.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/1_tn.1482352671.jpg Звезды Дата и место прощания с актером станут известны позднее

Умер актер Вячеслав Шалевич

Вчера, 22:45

Дата и место прощания с актером станут известны позднее

Вячеслав Шалевич госпитализирован krpress.ru
Вячеслав Шалевич госпитализирован krpress.ru

В Москве скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Актер умер в возрасте 82 лет в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. По информации телеканала, в больнице артист впал в кому. Он умер, не приходя в сознание.

Дата и место прощания с актером станут известны позднее.

30 ноября во время спектакля "Пристань" артист почувствовал недомогание. Он играл роль Галилео Галилея, когда ему стало плохо. Врачи скорой помощи констатировали у актера повышенное давление, от госпитализации он отказался. Однако 3 декабря стало известно, что Шалевич попал в реанимацию.

Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина, в 1979-м — Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре имени Вахтангова.

Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны".
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Источник:

Lenta.ru

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