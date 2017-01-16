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Умер американский актер Ричард Готье http://www.segodnya.ua/img/article/7887/14_main.1484577694.png http://www.segodnya.ua/img/article/7887/14_tn.1484577694.png Звезды Актер снялся в сериалах "Она написала убийство" и "Ангелы Чарли", а также озвучивал мультфильмы "Трансформеры" и "Смурфики"

Умер американский актер Ричард Готье

Сегодня, 16:39

Актер снялся в сериалах "Она написала убийство" и "Ангелы Чарли", а также озвучивал мультфильмы "Трансформеры" и "Смурфики"

Актеру было 85 лет. Кадр из фильма
Актеру было 85 лет. Кадр из фильма

Американский актер Ричард Готье умер в возрасте 85 лет, сообщает Associated Press.

По данным издания, артист умер в доме для престарелых в округе Лос-Анджелес.

Готье начинал как стендап-комик. Среди его известных работ – сериалы "Напряги извилины", "Ангелы Чарли", "Она написала убийство", фильмы "Развод по-американски", "Билли Джек едет в Вашингтон", "Забавные приключения Дика и Джейн".

Также Готье был номинирован на театральную премию "Тони". Кроме того, Ричард озвучивал мультфильмы "Трансформеры" и "Смурфики".

У артиста остались трое детей, четверо внуков и пятеро правнуков.
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