Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Умерла актриса Кэрри Фишер http://www.segodnya.ua/img/article/7836/96_main.1482862635.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/96_tn.1482862635.jpg Звезды Несколькими днями ранее артистка была госпитализирована после сердечного приступа

Умерла актриса Кэрри Фишер

Сегодня, 09:17

Несколькими днями ранее артистка была госпитализирована после сердечного приступа

Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах &quot;Звездные войны&quot;, фото Centax
Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны", фото Centax

Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря, сообщает "Медуза".

Актрисе было 60 лет. О ее смерти сообщили родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.

Отметим, Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".
актриса, умерла, звездные войны, родственники, Фишер, роли

Вы сейчас просматриваете новость "Умерла актриса Кэрри Фишер". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мать актрисы из "Звездных войн" рассказала о состоянии дочери после сердечного приступа

26 Декабря, 11:39

60-летняя актриса была срочно госпитализирована в больницу скорой помощи в Лос-Анджелесе

Звезды

Керри Фишер, фото Centax

"Принцессу Лею" Керри Фишер госпитализировали в критическом состоянии

24 Декабря, 02:57

Состояние перенесшей сердечный приступ актрисы Фишер стабилизировалось

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.