Умерла актриса Кэрри Фишер
Несколькими днями ранее артистка была госпитализирована после сердечного приступа
Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря, сообщает "Медуза".
Актрисе было 60 лет. О ее смерти сообщили родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.
Отметим, Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".
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