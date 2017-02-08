Увеличила грудь и уменьшила талию: Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа

Это уже не первый случай, когда певицу критикуют за использование фоторедактора

Певицу Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа при публикации снимков в Instagram.

Пользователи заподозрили ее в увеличении и без того большой груди и уменьшении талии.

Критике поддались снимки с отдыха на Бали. В частности, внимание подписчиков Семенович привлекла фотография, на которой она позирует на побережье в бордовом платье.

"Зачем худеть, если можно фотошопом талию уменьшать?!", "Одна грудь на 2 размера больше", "Одна грудь больше другой", "Странное фото", "А зачем ты в фотошопе талию сузила? Хоть береговую линию по правила бы", "Да, неудачная фотка", "Не удачное же фото, одна грудь смотрится больше другой в два раза, просто констатация факта", "Все конечно супер но вот фотошопить вы не умеете", – пишут ей поклонники.

Мууууууууур, какой чудесный день. Всем классного настроения #счастьевнутринас #анясеменович #люблюилюбима #счастьевклетках #позитивщикифото @gvozd Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Фев 1 2017 в 11:37 PST

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Семенович критикуют за использование фоторедактора. Ранее пышнотелую Анну Семенович жестко раскритиковали за фотошоп на обложке глянца.