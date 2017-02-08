Увеличила грудь и уменьшила талию: Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа

Сегодня, 12:10

Это уже не первый случай, когда певицу критикуют за использование фоторедактора

Семенович отдохнула на Бали. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Семенович отдохнула на Бали. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певицу Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа при публикации снимков в Instagram.

Пользователи заподозрили ее в увеличении и без того большой груди и уменьшении талии.

Критике поддались снимки с отдыха на Бали. В частности, внимание подписчиков Семенович привлекла фотография, на которой она позирует на побережье в бордовом платье.

Бали,Бали...... У каждого человека на земле есть любимые места, куда каждый раз возвращаешься и влюбляешься с новой силой. У меня Бали одно из таких мест, я всегда тут встречаю интересных людей и открываю в себе что-то новое. В эту поездку я начала писать картины, увлеклась фотографией и встретила талантливую девушку, у которой не только вкуснейший грузинский ресторан на острове , но она ещё творит красоту ручной работы Кому балийских снежинок? Моя @donnayolka делает необычные и стильные украшения, которые отлично подходят и для вечной жары и для прохладной российской погоды. Большинство изделий ручной работы и изготавливаются на заказ. Можете связаться с Юлей по воцапу (+6281239234047), или прямо в Инстаграм, и через пару недель получить свою единственную и неповторимую драгоценность. У неё огромный выбор красоты, я себе приобрела серьги (снежинки )и браслет (кости), а чёкер (укус вампира) просто бомба Девочки налетай и цены очень приятные! Поверьте , это не реклама, просто очень хотелось вас познакомить с Юлей и её детищем . Всем отличной пятницы и приятных обновок #талантливыелюди #счастьевнутринас #анясеменович #люблюилюбима #девочкитакиедевочки #украшенияручнойработы #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

"Зачем худеть, если можно фотошопом талию уменьшать?!", "Одна грудь на 2 размера больше", "Одна грудь больше другой", "Странное фото", "А зачем ты в фотошопе талию сузила? Хоть береговую линию по правила бы", "Да, неудачная фотка", "Не удачное же фото, одна грудь смотрится больше другой в два раза, просто констатация факта", "Все конечно супер но вот фотошопить вы не умеете", – пишут ей поклонники.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Семенович критикуют за использование фоторедактора. Ранее пышнотелую Анну Семенович жестко раскритиковали за фотошоп на обложке глянца.
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