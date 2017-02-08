Увеличила грудь и уменьшила талию: Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа
Это уже не первый случай, когда певицу критикуют за использование фоторедактора
Певицу Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа при публикации снимков в Instagram.
Пользователи заподозрили ее в увеличении и без того большой груди и уменьшении талии.
Критике поддались снимки с отдыха на Бали. В частности, внимание подписчиков Семенович привлекла фотография, на которой она позирует на побережье в бордовом платье.
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"Зачем худеть, если можно фотошопом талию уменьшать?!", "Одна грудь на 2 размера больше", "Одна грудь больше другой", "Странное фото", "А зачем ты в фотошопе талию сузила? Хоть береговую линию по правила бы", "Да, неудачная фотка", "Не удачное же фото, одна грудь смотрится больше другой в два раза, просто констатация факта", "Все конечно супер но вот фотошопить вы не умеете", – пишут ей поклонники.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Семенович критикуют за использование фоторедактора. Ранее пышнотелую Анну Семенович жестко раскритиковали за фотошоп на обложке глянца.
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