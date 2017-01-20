В 7 сезоне "Игры престолов" вернут еще одного погибшего персонажа

Очередное возвращение умерших ожидается в седьмом сезоне культового фэнтезийного сериала "Игра престолов". На этот раз стало известно, что на экраны вернется лорд Уолдер Фрей, убитый Арьей Старк в конце шестого сезона. Напомним, что он – один из отрицательных персонажей, который несет ответственность за смерть нескольких главных героев сериала.

Как известно, Арья Старк отомстила Фрею за смерть матери и брата, накормив его пирогом из мяса его сыновей, после чего убила. О возвращении в сериал Уолдера Фрея сообщил фансайт Watchers on the Wall. Портал отмечает, что британец Дэвид Брэдли, который исполнил роль Уолдера Фрея, заявлен в списке актеров нового сезона.

Седьмой сезон "Игры престолов" выйдет летом 2017 года. Он будет состоять из семи серий. К слову, в 7 сезоне "Игры престолов" мы увидим еще одного погибшего – Бенджена Старка. В последний раз он был смертельно ранен в шестом сезоне.