В бикини и без макияжа: Настя Каменских показала, как проводит отпуск

После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых

Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась ярким фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых. Каменских показала, как принимает солнечные ванны.

Настя опубликовала снимок, на котором позирует на фоне моря в розовом бикини с вышивкой.

Звезда похвасталась естественной красотой. В отпуске Настя проводит время с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе).

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.