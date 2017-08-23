В бикини и без макияжа: Настя Каменских показала, как проводит отпуск
После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых
Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась ярким фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых. Каменских показала, как принимает солнечные ванны.
Настя опубликовала снимок, на котором позирует на фоне моря в розовом бикини с вышивкой.
Звезда похвасталась естественной красотой. В отпуске Настя проводит время с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе).
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.
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