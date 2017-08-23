В бикини и без макияжа: Настя Каменских показала, как проводит отпуск

Сегодня, 09:31

После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась ярким фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых. Каменских показала, как принимает солнечные ванны.

Настя опубликовала снимок, на котором позирует на фоне моря в розовом бикини с вышивкой.

Звезда похвасталась естественной красотой. В отпуске Настя проводит время с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе).

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.
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Источник:

"Сегодня"

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