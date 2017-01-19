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В Бразилии нашли мертвой 63-летнюю исполнительницу хита Lambada (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/62_main.1484836262.png http://www.segodnya.ua/img/article/7898/62_tn.1484836262.png Звезды Сотрудники полиции расследуют случившееся как возможное убийство

В Бразилии нашли мертвой 63-летнюю исполнительницу хита Lambada (видео)

Сегодня, 16:39

Сотрудники полиции расследуют случившееся как возможное убийство


В Бразилии найдена мертвой 63-летняя певица Лоалва Браз, знаменита как исполнительница хита Lambada.

Об этом сообщил информационный портал UOL.

По его данным обгоревшее тело певицы было обнаружено в ее собственной машине в штате Рио-де-Жанейро.

Как сообщает местное издание, сейчас сотрудники полиции расследуют случившееся как возможное убийство. Отмечается, что в доме Браз незадолго до ее гибели видели двух неизвестных.

Всемирная популярность к Браз пришла в 1989 году, когда ее коллектив выпустил песню Lambada, которая возглавила хит-парады многих стран. В последние годы исполнительница проживала в Рио-де-Жанейро, ей принадлежал небольшой отель на побережье штата.
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