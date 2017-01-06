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В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7860/41_main.1483713056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/41_tn.1483713056.jpg Звезды Уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых певца

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Сегодня, 18:30

Уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых певца

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка. Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.

СМИ сообщают, что Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку. Мотивы возможного преступления неясны, хотя поклонники считают, что Фаваз мог приревновать певца к его экс-возлюбленному Кенни Госсу, с которым Майкл возобновил общение незадолго до смерти. Напомним, вскрытие тела Джорджа Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока не производилось.
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Источник:

woman.ru

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