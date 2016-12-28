В груди велик: Наташу Королеву раскритиковали за откровенный корсет (фото)

Певица поделилась смелым фото на странице в соцсети

Певица Наташа Королева удивила поклонников на странице в Instagram пикантным фото перед концертом.

Исполнительница засветила оголенную грудь в корсете с кружевом. "Корсеты прошли мою проверку концертами и справились на ура! Очень удобно и красиво", – подписала кадр звезда.

Подписчики отметили, что Королева ошиблась с размером. По их мнению, корсет – велик и невыгодно подчеркивает формы артистки.

"Плохо сел корсет. Грудь велика", "Размер не твой, портит все, в груди велик безумно", "Не очень прилично", "Смотрится некрасиво", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram