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В груди велик: Наташу Королеву раскритиковали за откровенный корсет (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/39_main.1482854392.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/39_tn.1482854392.jpg Звезды Певица поделилась смелым фото на странице в соцсети

В груди велик: Наташу Королеву раскритиковали за откровенный корсет (фото)

Сегодня, 10:01

Певица поделилась смелым фото на странице в соцсети

Наташа Королева. Фото: Instagram
Наташа Королева. Фото: Instagram

Певица Наташа Королева удивила поклонников на странице в Instagram пикантным фото перед концертом.

Исполнительница засветила оголенную грудь в корсете с кружевом. "Корсеты прошли мою проверку концертами и справились на ура! Очень удобно и красиво", – подписала кадр звезда.

Подписчики отметили, что Королева ошиблась с размером. По их мнению, корсет – велик и невыгодно подчеркивает формы артистки.

"Плохо сел корсет. Грудь велика", "Размер не твой, портит все, в груди велик безумно", "Не очень прилично", "Смотрится некрасиво", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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