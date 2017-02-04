В грязи и прозрачной ночнушке: Мария Яремчук удивила внешним видом на съемках клипа (фото)

Сегодня, 09:31

На странице в соцсети исполнительница поделилась фото со сьемок на Бали


Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

На Бали украинская певица Мария Яремчук решила совместить работу с отдыхом. На пляже прошли съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є".

Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым. Ради клипа Яремчук измазалась в грязи.

Певица позировала в прозрачной ночнушке на фоне океана и экзотических растений.

"Люблю, когда Артист не экономит себя, когда эмоции настоящие и без купюр, только в таком случае кадр рождает нечто большее, чем движение. Мы снимали на уникальном пляже И сама природа дарила нам чудесные находки", – написал Бадоев в Instagram. 
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Источник:

"Сегодня"

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