В грязи и прозрачной ночнушке: Мария Яремчук удивила внешним видом на съемках клипа (фото)

На странице в соцсети исполнительница поделилась фото со сьемок на Бали

На Бали украинская певица Мария Яремчук решила совместить работу с отдыхом. На пляже прошли съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є".

Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым. Ради клипа Яремчук измазалась в грязи.

Певица позировала в прозрачной ночнушке на фоне океана и экзотических растений.

"Люблю, когда Артист не экономит себя, когда эмоции настоящие и без купюр, только в таком случае кадр рождает нечто большее, чем движение. Мы снимали на уникальном пляже И сама природа дарила нам чудесные находки", – написал Бадоев в Instagram.