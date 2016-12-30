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В Москве экстренно госпитализировали актера Константина Райкина – источник http://www.segodnya.ua/img/article/7848/39_main.1483124207.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/39_tn.1483124207.jpg Звезды Актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского

В Москве экстренно госпитализировали актера Константина Райкина – источник

Сегодня, 20:56

Актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского

Константин Райкин, фото kopeika.org
Константин Райкин, фото kopeika.org

Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации телеканала, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.
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