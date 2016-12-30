В Москве экстренно госпитализировали актера Константина Райкина – источник
Актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского
Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации телеканала, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.
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