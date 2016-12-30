В Москве экстренно госпитализировали актера Константина Райкина – источник

Актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского

Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации телеканала, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.