В ночнушке и свитере на голое тело: Моника Беллуччи покорила красотой на страницах глянца
Актриса стала главной героиней испанской версии журнала Vanity Fair
Итальянская актриса Моника Беллуччи стала героиней испанской версии журнала Vanity Fair.
На обложке сентябрьского номера 52-летняя актриса позирует в белом вязаном свитере, надетом на голое тело.
Актриса продемонстрировала на страницах глянца стильный образ.
Поверх платья на бретелях в бельевом стиле от Pedro del Hierro Моника надела коричневый oversize-кардиган от Max Mara.
Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel/
Напомним, княгиня Шарлен в эффектном комбинезоне затмила Монику Беллуччи.
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