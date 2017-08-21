В ночнушке и свитере на голое тело: Моника Беллуччи покорила красотой на страницах глянца

Сегодня, 16:00

Актриса стала главной героиней испанской версии журнала Vanity Fair

Моника Беллуччи. Фото: AFP
Моника Беллуччи. Фото: AFP

Итальянская актриса Моника Беллуччи стала героиней испанской версии журнала Vanity Fair.

На обложке сентябрьского номера 52-летняя актриса позирует в белом вязаном свитере, надетом на голое тело.

Актриса продемонстрировала на страницах глянца стильный образ.

Поверх платья на бретелях в бельевом стиле от Pedro del Hierro Моника надела коричневый oversize-кардиган от Max Mara.

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Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel/

Напомним, княгиня Шарлен в эффектном комбинезоне затмила Монику Беллуччи.
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