В ночнушке и свитере на голое тело: Моника Беллуччи покорила красотой на страницах глянца

Поверх платья на бретелях в бельевом стиле от Pedro del Hierro Моника надела коричневый oversize-кардиган от Max Mara.

На обложке сентябрьского номера 52-летняя актриса позирует в белом вязаном свитере, надетом на голое тело.

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