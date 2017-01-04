В объятиях Сергея Лазарева: Вера Брежнева поразила глубиной декольте на новогодней вечеринке (фото)

Певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками на странице в Instagram эксклюзивным фото. Как выяснилось, Лазарев провел новогоднюю ночь в компании Веры Брежневой.

Звезды встретились на одной вечеринке. На снимке Брежнева позирует в объятиях Сергея. Для праздника Вера выбрала платье с глубоким декольте.

"Решили с прекрасной Верой Брежневой добавить Огня вам в новогоднюю ленту. #Новый год #Брежнева лучшая Снегурочка", – подписал кадр артист.

"Лазарев – хорош, а она пошловата", "Главное, чтобы Костя это не увидел", "Вера Брежнева красивая очень", "У Брежневой совсем стыда нет, Ну если уж в лифчике, то можно тогда и без юбки", "А Меладзе не ревнует?", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram